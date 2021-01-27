Берегоукрепительные работы стартовали в парке Дружбы в Благовещенске
В благовещенском парке Дружбы подрядная организация приступила к берегоукреплению водоема.
«Согласно нашему плану, работы должны были начаться 1 февраля, но подрядчик взялся за них раньше срока. Сейчас экскаватор и гидромолот вырезают лед для того, чтобы впоследствии можно было установить габионы. Это укрепляющие конструкции из металлических каркасов, заполненные камнями», — рассказала директор ОКЦ Надежда Багрова.
Согласно контракту, работы должны завершиться до 31 мая, передает asn24.ru. В этом году в парке Дружбы оборудуют скейт-площадку и современную детскую площадку в китайском стиле.