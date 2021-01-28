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Потерянный при переходе в НПФ инвестдоход можно будет вернуть

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Граждане смогут вернуть инвестиционный доход с пенсии, потерянный при незаконном переводе их накоплений из одного фонда в другой. Как выяснили «Известия», Минтруд разработал документ о внесении поправок, обязующих пенсионные фонды восстанавливать финансовые потери гражданам, если суд признает перевод средств и заключение нового договора незаконными.

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Согласно пояснительной записке к законопроекту, речь идет о переводе пенсионных средств из ПФР или негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой НПФ. Если он будет досрочным (ранее чем через пять лет), то согласно действующему законодательству, гражданин теряет деньги, которые он мог получить в результате инвестирования его пенсии. Они попадут в резерв по обязательному пенсионному страхованию фонда.

Однако если новый договор по каким-либо причинам будет признан судом недействительным, то Минтруд предлагает обязать нового страховщика вернуть предыдущему незаконно переведенные средства пенсионных накоплений. При этом первый пенсионный фонд, удержавший инвестдоход в своем резерве, должен будет восстановить его на счете застрахованного лица.

Сейчас суд может признать договор об обязательном пенсионном страховании недействительным, но это не гарантирует возвращения инвестдохода. Так что за счет поправок Минтруд рассчитывает устранить этот пробел в законодательстве.

Инициативу одобряют в профильном комитете Госдумы по труду, отмечая, что россияне потеряли миллиарды рублей при смене фонда. Документ также поддерживают в ЦБ, Минэке и ПФР.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

По внушению суда: потерянный при переходе в НПФ доход можно будет вернуть

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