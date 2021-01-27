Экс-посла Молдавии в России Негуца перевели под домашний арест
Бывшего посла Молдавии в России Андрея Негуца перевели под домашний арест по делу о контрабанде анаболиков. Об этом сообщает издание Noi.md в среду, 27 января.
«Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и постановил заменить предварительное заключение домашним арестом на 30 дней», — отмечается в сообщении.
Такое решение принял суд сектора Чеканы Кишинева по запросу прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, которая настаивала на продлении его содержания в следственном изоляторе.
Прокуроры заявили, что обжалуют это решение суда, отмечает сайт телеканала Jurnal TV.
В конце декабря прошлого года в Генпрокуратуре Молдавии заявили о задержании Негуца после дачи показаний по делу о контрабанде анаболиков.
Запрещенные вещества нашли в автомобиле с дипломатическими номерами 5 декабря на таможенном посту «Паланка». В рамках дела также задержали водителя микроавтобуса.
Стоимость партии анаболиков — более 8 млн леев (около 34 млн рублей).
Правительство Молдавии 9 декабря одобрило отзыв Негуца с должности посла республики в России, писала «Газета.ру».