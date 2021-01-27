На соцобъекты в Алнашском районе Удмуртии направят 100 млн рублей

В Удмуртии в рамках Года села подписано первое соглашение по развитию сельских территорий. Согласно документу, 100 млн рублей будут направлены на строительство социальных объектов в Алнашском районе республики.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, в деревне Нижний Сырьез планируется возвести новый дом культуры. Стоимость работы оценивается в 39 млн рублей. На благоустройство территории ДК направят еще 9 млн рублей, пишет udm-info.ru.

Часть средств пойдет на строительство дорог Нижний Сырьез — Писеево и Нижний Сырьез — проезд Сельский. Кроме того, в планах — привести в порядок дорогу в деревне Удмуртский Таймобаш.

Еще 41 млн направят на строительство водораспределительных газовых сетей в селе Алнаши.

Все работы пройдут в рамках нацпроектов и госпрограмм. Их завершат в этом году.

Ожидается, что в ближайшее время соглашения по развитию сельской территории подпишут Граховский и Шарканский районы.