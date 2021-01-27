Последствия схода лавины ликвидировали в Алтайском крае

В Алтайском крае возобновили движение по Чуйскому тракту, где ранее сошла лавина. Рабочие расчистили дорогу и убрали снег.

Лавина сошла на территории Красногорского района утром 27 января. На место была направлена специальная техника для уборки снега. Всего привлечены семь машин и 11 человек. Участок приходилось трижды закрывать для движения, пишет altapress.ru.

На текущий момент движение возобновлено в штатном режиме. При этом автомобилисты отмечают, что из-за метели на дорогах практически нулевая видимость.

В регионе продолжаются снегопады с усилением ветра до 15–22 м/с. На федеральных трассах работают 180 единиц техники. Ухудшение погоды также наблюдается на территории Республики Алтай. Там на линию выведено около 100 дорожных машин.