Рабочий упал в шахту лифта на стройке ТЦ в Петербурге

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошел несчастный случай на строительной площадке. В шахту лифта строящегося ТЦ упал рабочий.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в экстренных службах города, 27 января 42-летний рабочий упал в шахту лифта на стройплощадке по адресу Комендантский проспект, 53.

Сейчас мужчину стараются извлечь на поверхность. Известно, что он получил множественные травмы, но остался жив.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В декабре в Екатеринбурге на строительной площадке ЖК «Весна» произошло убийство рабочего. Возбуждено уголовное дело.