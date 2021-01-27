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Рабочий упал в шахту лифта на стройке ТЦ в Петербурге

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В Приморском районе Санкт-Петербурга произошел несчастный случай на строительной площадке. В шахту лифта строящегося ТЦ упал рабочий.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в экстренных службах города, 27 января 42-летний рабочий упал в шахту лифта на стройплощадке по адресу Комендантский проспект, 53.

Сейчас мужчину стараются извлечь на поверхность. Известно, что он получил множественные травмы, но остался жив.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В декабре в Екатеринбурге на строительной площадке ЖК «Весна» произошло убийство рабочего. Возбуждено уголовное дело.

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