Еще один контейнер для сбора пластика и жести появится в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле планируют установить еще один специальный контейнер для раздельного сбора мусора из пластика и жести. Об этом сообщили представители местного отделения «Молодой гвардии».
Установка контейнера состоится 29 января около дома № 15 по улице Островского. Мероприятие проведут активисты «Молодой гвардии» в рамках собственного проекта «Разделяй», уточняет «ТагилСити.ру».
На данный момент в городе установлены восемь подобных контейнеров. В общей сложности планируется 30.
Средства, вырученные за сдаваемый в переработку мусор, пойдут на приобретение объектов городской инфраструктуры.