Подал в отставку мэр брянского города Клинцы

В администрации города Клинцы Брянской области произошли кадровые перестановки. Заявление о досрочной отставке подал мэр Федор Сушок.

Причины его решения пока неизвестны. Более подробную информацию в администрации пообещали огласить позднее.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, Сушок был избран главной городской администрации в марте 2020 года. На этом посту он проработал 11 месяцев.

Обязанности мэра Клинцов будет временно исполнять заместитель Сушка Ольга Раввина.