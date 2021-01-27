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Подал в отставку мэр брянского города Клинцы

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В администрации города Клинцы Брянской области произошли кадровые перестановки. Заявление о досрочной отставке подал мэр Федор Сушок.

Причины его решения пока неизвестны. Более подробную информацию в администрации пообещали огласить позднее.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, Сушок был избран главной городской администрации в марте 2020 года. На этом посту он проработал 11 месяцев.

Обязанности мэра Клинцов будет временно исполнять заместитель Сушка Ольга Раввина.

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