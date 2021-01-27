Липецкого дилера автомобилей Daewoo признали банкротом

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о завершении конкурсного производства в отношении ООО «Компания «Липецкие автомобили», дилера автомобилей Daewoo. Конкурсный управляющий должен представить суду доказательства внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации компании-должника.

В Арбитражный суд в июле 2016 года обратился Инвестиционный торговый банк. Он просил признать дилера Daewoo банкротом. Позже к процедуре банкротства присоединились еще порядка 20 кредиторов. В реестр требований включены требования на общую сумму 1,4 млрд рублей.

В марте 2017 года в компании было введено конкурсное производство. В ходе процедуры банкротства удалось погасить требования кредиторов на 33,2 млн рублей, пишет Lipetskmedia.