Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Армяне и белорусы смогут посещать РФ при наличии отрицательного теста на COVID-19
Общество
ЦБ выпустит в обращение инвестиционную монету с Георгием Победоносцем
Общество
Власти Москвы напомнили об обязательном ношении масок и перчаток на фоне COVID-19
Туризм
Аналитики перечислили популярные туристические направления в 2020 году
Мир
Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы
Общество
Власти Москвы ослабили часть ограничений по COVID-19
Общество
Эксперт спрогнозировал сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России
Общество
Ученые объяснили более высокую смертность от коронавируса у мужчин
Общество
Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ штаммов COVID-19 из Японии и ЮАР

Липецкого дилера автомобилей Daewoo признали банкротом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о завершении конкурсного производства в отношении ООО «Компания «Липецкие автомобили», дилера автомобилей Daewoo. Конкурсный управляющий должен представить суду доказательства внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации компании-должника.

В Арбитражный суд в июле 2016 года обратился Инвестиционный торговый банк. Он просил признать дилера Daewoo банкротом. Позже к процедуре банкротства присоединились еще порядка 20 кредиторов. В реестр требований включены требования на общую сумму 1,4 млрд рублей.

В марте 2017 года в компании было введено конкурсное производство. В ходе процедуры банкротства удалось погасить требования кредиторов на 33,2 млн рублей, пишет Lipetskmedia.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021