В ходе беспорядков в Триполи на улицы города вывели военную технику

Акции протеста в центре Триполи переросли в беспорядки. Началось столкновение между силовиками и демонстрантами. Активисты закидали полицейских камнями. Силовики применили резиновые пули и слезоточивый газ. На улицах города появилась военная техника, передает телеканал «Известия». Ранения получили минимум 10 демонстрантов и 4 полицейских. Митинги в Триполи продолжаются около недели. Граждане недовольны введением чрезвычайного санитарного режима. Безработица в стране растёт, многие предприятия закрываются из-за снижения экономической активности ливанцев.

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