В Токио похитили рубин стоимостью $29 млн

Рубин стоимостью около 3 млрд иен (почти $29 млн долларов) был похищен в одном из центральных районов Токио. Об этом в среду, 27 января, сообщило агентство Киодо.

Как отмечается, кража произошла в ходе переговоров о возможной сделке по продаже драгоценного камня.

Полиция разыскивает двух мужчин, которые, по словам свидетелей, похитили рубин и скрылись.

В июле 2019 года сообщалось, что члены королевской династии Катара, остановившиеся в барселонском отеле, стали жертвами воров. Злоумышленники взломали сейф в номере и похитили часы и драгоценности. Сумма ущерба превысила €100 тыс.