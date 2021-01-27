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В Токио похитили рубин стоимостью $29 млн

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Рубин стоимостью около 3 млрд иен (почти $29 млн долларов) был похищен в одном из центральных районов Токио. Об этом в среду, 27 января, сообщило агентство Киодо.

Как отмечается, кража произошла в ходе переговоров о возможной сделке по продаже драгоценного камня.

Полиция разыскивает двух мужчин, которые, по словам свидетелей, похитили рубин и скрылись.

В июле 2019 года сообщалось, что члены королевской династии Катара, остановившиеся в барселонском отеле, стали жертвами воров. Злоумышленники взломали сейф в номере и похитили часы и драгоценности. Сумма ущерба превысила €100 тыс.

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