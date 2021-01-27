Эксперты посчитали объем оттока средств после запуска цифрового рубля

В первый год после запуска цифровой валюты в России в эту форму может перетечь до 10 трлн рублей, говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, передает телеканал «Известия».

Отток денег из коммерческих организаций в предполагаемый электронный кошелек Центробанка сократит возможности по кредитованию: ставки могут вырасти на 0,1–0,3 п.п., опасаются в Ассоциации банков России. В регуляторе сообщили, что допускают постепенное внедрение новой формы валюты, чтобы банки успели адаптировать свои бизнес-процессы.

Впрочем, крупнейшие кредитные организации оценивают интерес россиян к цифровому рублю скромнее: эта форма валюты не конфиденциальна, как наличные, и вряд ли позволит получать бонусы и кешбэки.

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