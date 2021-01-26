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Тамбовская область получит 20 млн рублей на строительство ФОКОТов

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Тамбовская область в этом году получит 20 млн рублей из федерального бюджета на софинансирование строительства объектов для занятия физкультурой и спортом.

На эти средства планируется создать физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ): новые спортивные площадки и футбольные поля. Все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарём, силовыми тренажёрами и приспособлены для людей с инвалидностью. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Напомним, в Мичуринске Тамбовской области в 2022 году откроется новый многофункциональный спортивно-тренировочный центр «Мичуринский». В нем предусмотрят легкоатлетическую зону, залы дзюдо и бокса, тренажерный зал и зал для фитнеса. Также в его состав войдет лечебно-восстановительный комплекс.

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