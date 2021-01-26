В дагестанском селе в результате схода оползня повреждено несколько зданий

На окраине села Карабудахкент в Дагестане произошел сход оползня, в результате повреждено несколько зданий. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

«В 14:15 получено сообщение от ЕДДС Карабудахкентского района о том, что на окраине села наблюдался оползневый процесс. Протяженность зоны разрыва составляет около 150 м, площадь около 0,6 га», — говорится в сообщении МЧС в Instagram.

На месте происшествия задействованы 12 человек личного состава и четыре единицы техники с беспилотным летательным аппаратом.

В ходе осмотра спасателями было установлено, что повреждено одно двухэтажное здание фермерского хозяйства и одно здание кормового цеха, в котором расположена одна жилая комната.

По данным МЧС, также существует угроза для двух частных жилых домов, в которых проживают шесть человек. Они уже расселены.

Вопрос находится на контроле главного управления МЧС Дагестана.

Летом прошлого года камнепад отрезал от внешнего мира несколько сел в Дагестане. Грузовики с сеном, продуктами, и бензовозы не могли въехать в Тляратинский район Дагестана около 20 дней.