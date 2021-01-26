Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
МИД Швеции рекомендовал гражданам не ездить за пределы ЕС до 15 апреля
Экономика
В МВФ спрогнозировали рост ВВП России на 3% в 2021 году
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о «гаражной амнистии»
Общество
90-летний актер Иван Краско стал отцом в шестой раз
Мир
Разведка Украины признала Москву главной угрозой национальной безопасности
Общество
Путин заявил о больших планах по строительству дорог для «сшивания страны»
Общество
В Челябинске после реконструкции открыли аэропорт имени Курчатова
Наука
Названо потенциально эффективное средство от COVID-19
Общество
Госдума одобрила в первом чтении новый порядок выплат больничных

В дагестанском селе в результате схода оползня повреждено несколько зданий

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На окраине села Карабудахкент в Дагестане произошел сход оползня, в результате повреждено несколько зданий. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

«В 14:15 получено сообщение от ЕДДС Карабудахкентского района о том, что на окраине села наблюдался оползневый процесс. Протяженность зоны разрыва составляет около 150 м, площадь около 0,6 га», — говорится в сообщении МЧС в Instagram.

На месте происшествия задействованы 12 человек личного состава и четыре единицы техники с беспилотным летательным аппаратом.

В ходе осмотра спасателями было установлено, что повреждено одно двухэтажное здание фермерского хозяйства и одно здание кормового цеха, в котором расположена одна жилая комната.

По данным МЧС, также существует угроза для двух частных жилых домов, в которых проживают шесть человек. Они уже расселены.

Вопрос находится на контроле главного управления МЧС Дагестана.

Летом прошлого года камнепад отрезал от внешнего мира несколько сел в Дагестане. Грузовики с сеном, продуктами, и бензовозы не могли въехать в Тляратинский район Дагестана около 20 дней.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021