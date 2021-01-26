В Челябинске состоялось открытие аэропорта имени Игоря Курчатова

В Челябинске состоялось открытие обновленного аэропорта. Воздушная гавань получила имя отца советской атомной отрасли и уроженца региона Игоря Курчатова, сообщает телеканал «Известия». Рукописи Курчатова стали частью декоративного оформления здания, а логотипом аэропорта — стилизованная модель атома. Новый терминал сможет принять минимум 2,5 млн пассажиров, что в несколько раз больше прежней мощности.

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