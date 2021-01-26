Премьер Италии Джузеппе Конте уходит в отставку

Премьер Италии Джузеппе Конте объявил об отставке. Глава кабмина должен передать прошение президенту страны. Серджо Маттарелла решит, будут ли проведены выборы или Конте могут дать возможность сформировать новое правительство, передает телеканал «Известия». Но перед этой процедурой премьер-министр должен получить большинство голосов в парламенте. Глава государства может объявить о своем решении на этой неделе. Напомним, что причиной отставки стали разногласия в правящей коалиции.

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