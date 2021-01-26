Спрос на сделки с элитным жильем в Москве достиг рекордной отметки

В Москве зафиксирован рекорд сделок с элитным жильем. Престижной недвижимости в 2020 году купили на 112 млрд рублей, сообщает телеканал «Известия». Объем сделок вырос на 10% и обновил рекорд за шесть лет. Средняя стоимость предложения также поднялась. По итогам 2020 года цена за 1 кв. м составила 890 тыс. рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.