Мы отмечаем Международный день памяти холокоста далеко не впервые — эта дата (27 января) была объявлена ООН еще в 2005 году. Каждый год вспоминаем трагические события прошлого, отдаем долг памяти миллионов невинных жертв, благодарим солдат Красной армии и армий союзников, которые вместе разгромили нацизм, освободили людей из гитлеровских концлагерей, спасли мир от рабства, а наш народ от полного уничтожения. И все же в нынешнем году, мне думается, этот день имеет особое значение, несет в себе особый урок.

Что я имею в виду? Память о трагедии холокоста направлена не только на события прошлого, которые, как хотелось бы надеяться, уже не могут повториться. Память о Холокосте — это еще и урок для нас сегодняшних, урок того, как нужно себя вести, оказавшись в критических обстоятельствах.

75 лет прошло с окончания той страшной войны. Мы понимаем, что люди, пережившие холокост, воевавшие с нацизмом, просто жившие в те страшные годы, в огромном большинстве уже покинули этот мир. Лишь немногие остались с нами, но тем важнее посмотреть на их жизнь, усвоить их опыт, взять пример с их героических дел — здесь и сейчас.

Что касается моего народа — именно после окончания войны для него настал момент истины. Люди осознали, что их беда была не только в Гитлере и его безумных планах геноцида. Главная проблема оказалась в массовом безразличии окружающих. Да, на территориях, попавших под власть нацистов, были праведники мира — люди, которые рисковали своей жизнью и жизнью близких им людей, чтобы спасти евреев от газовых камер Треблинки и печей Освенцима. Но таких было явное меньшинство. Большинство предпочло закрыть глаза и заткнуть уши — дескать, «нас это не касается, да и что мы можем поделать». Горькая правда, но правда.

И тогда возник вопрос: что делать дальше? Напрашивались два решения. Первое — самоизоляция, своего рода духовное гетто. Второе — признать, что мир зол и жесток, и смириться с этим, опустить руки.

Слава Б-гу, те, кто выжил в холокост, не приняли ни одно из них. Они взяли на себя задачу снова отстроить мирную жизнь, бороться за то, чтобы повторение трагедии стало невозможным, улучшать окружающий мир. И в первую очередь нести в народ главный урок трагедии — надо делать всё, чтобы люди жили в мире, чтобы уважали друг друга и чтобы никто не имел права поднять руку на другого человека, потому что тот «не такой». Тем более никто не вправе убивать. Ведь нет ничего более святого, чем человеческая жизнь: каждому ее даровал Б-г, и только Он вправе положить ей предел! Я вправе не соглашаться с другим, отвергать его позицию, но тогда нужен диалог, нужно желание понять, нужно стремление раскрыть хорошее в каждом. И — постоянная готовность помочь другому, даже если с ним не согласен.

И вот именно этот урок особенно актуален для нас сегодня, когда мир столкнулся со смертельной угрозой: если хотите — находится в состоянии войны. На сей раз враг невидим, но он тоже несет смерть. И, вспоминая о трагедии холокоста, мы должны в первую очередь осознать, что позволило уничтожить врага, одержать победу, спасти миллионы человеческих жизней. Победа стала возможной потому, что цивилизованные страны смогли объединить усилия, потому что люди в этих странах стали больше думать о других, потому что солдаты в этих странах оказались готовы пожертвовать собой ради других!

Иными словами, главный урок холокоста применительно к сегодняшней нашей ситуации заключается в том, что прежде всего необходимо объединить усилия в борьбе с безжалостным врагом. К сожалению, результаты именно в этой области пока оставляют желать лучшего, хотя позитивных инициатив хватает. Одна из таких инициатив выдвинута в России: наши ученые создали вакцину, которая доказала свою эффективность, — и наша страна, наши службы здравоохранения предлагают ее тем государствам, которые не так продвинулись на этом пути. Вот это правильный подход, это, если хотите, реальное усвоение уроков истории.

Хотелось бы, чтобы и другие страны, обладающие продвинутой медициной и передовой технологической базой, вели себя так же. Ведь если все цивилизованное сообщество не объединит усилия в борьбе с «чумой XXI века», последствия могут быть поистине катастрофическими.

Именно это сейчас нужно в первую очередь. Не искать виноватых, не замыкаться в своих границах — а вместе бороться со злом. Вместе помогать другим людям. Вместе заботиться о тех, кто оказался в беде. Вместе нести добро в окружающий мир. Всё это и есть свет, который способен рассеять даже самую большую тьму — свет, который сильнее всех и сильнее всего.

Автор — главный раввин России

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора