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Человек погиб при пожаре в кирпичном многоквартирном доме в Печоре

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В Печоре (Республика Коми) в результате пожара в одной из квартир кирпичного дома на улице Советской погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Информация о возгорании поступила в ведомство 25 января в 17:40. Горела квартира в четырехэтажном доме по улице Советской, 35. Прибывшие через шесть минут огнеборцы полностью ликвидировали пожар в 18:55, уточняет ИА «Комиинформ».

В горевшей квартире было обнаружено тело мужчины. Из задымленных помещений спасли еще двух человек. Девять жильцов эвакуировались самостоятельно.

Площадь возгорания составила 10 кв. м. В тушении были задействованы 10 человек и три единицы техники.

Причиной возгорания предварительно называется неосторожное обращение с огнем.

Ранее 26 января стало известно, что три человека стали жертвами пожара в частном жилом доме в городе Вязники Владимирской области. Площадь возгорания составила 40 кв. м.

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