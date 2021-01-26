Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько

Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько, об этом сообщают СМИ, ссылаясь на источники, близкие к семье. О причинах смерти не сообщается, известно, что политик долго болел, сообщает телеканал «Известия». Сергею Приходько было 64 года. За годы в правительстве, помимо вице-премьера, чиновник был и главой аппарата кабмина.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.