В ходе акций против карантина в Ливане пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали в ходе протестов в Ливане. Ранения получили пятеро митингующих и трое правоохранителей. В Триполи люди пришли к зданию городского правительства. Толпа требовала отменить локдаун, введенный из-за COVID-19, передает телеканал «Известия». Демонстранты стали забрасывать правоохранителей камнями. Сотрудники службы безопасности в ответ применили слезоточивый газ и дубинки. Десятки человек задержали на месте.
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