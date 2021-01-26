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Эксперт рассказал о самых частых ошибках держателей банковских карт

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Наиболее частые ошибки владельцев банковских карт связаны с безопасностью данных, а также переводов или платежей. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

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По его словам, часто при пользовании банкоматами и устройствами внесения купюр «клиент может даже не обратить внимание на наличие устройств считываний или дублирования карты», а также других мошеннических устройств.

Эксперт добавил, что ошибки, связанные с незнанием условий использования карты, льготного периода и всех возможных комиссий, не столь однозначны, но могут лишить клиента определенной выгоды.

«Между тем кому-то выгоден повышенный кешбэк при оплате топлива на АЗС, а кому-то — высокий лимит на снятие в банкоматах за месяц, или клиент часто путешествует, поэтому «накопление миль» для него в приоритете», — заключил Ферапонтов.

В декабре в Сбербанке предупредили о появлении новой мошеннической схемы кражи денег. Сообщалось, что злоумышленники пытаются убедить клиента банка добавить на телефон «новую защищенную карту», чтобы перевести на нее денежные средства. Именно с нее потом мошенники похищают деньги.

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