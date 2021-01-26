Премьер-министр Италии принял решение об отставке

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте намерен подать в отставку. Об этом он объявит во вторник, 26 января, на заседании совета министров, передает телеканал «Известия».

Отставка премьера обусловлена тем, что правящая коалиция в составе движения «Пять звезд» и Демократической партии утратила абсолютное большинство в верхней палате парламента из-за выхода из нее небольшой партии «Живая Италия» экс-премьера Маттео Ренци.

56-летний Конте занимает должность премьера с июня 2018-го.