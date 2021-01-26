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Магомеда Исмаилова номинировали на звание лучшего бойца 2020 года

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов вошел в число 16 номинантов на звание «Боец 2020 года» ежегодной ММА-премии ACA Awards. Победитель будет выбран по результатам онлайн-голосования болельщиков, а также с учетом мнений экспертов и руководства организации, передает телеканал «Известия».

Отмечается, что при отборе кандидатов учитывались следующие критерии: боец должен провести в 2020 году не меньше двух поединков и не потерпеть ни одного поражения.

Голосование продлится до 25 января в соцсетях ACA.

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