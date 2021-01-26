Запасы угля на Украине снизились до исторического минимума. Об этом заявил главный диспетчер компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко, передает телеканал «Известия».

Половина общего объёма топлива сосредоточена на двух тепловых электростанциях (ТЭС) — Луганской и Славянской.

По словам Зайченко, в течение минувшей морозной недели энергосистему Украины удалось сбалансировать благодаря увеличению импорта электроэнергии из Белоруссии.

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