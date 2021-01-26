Запасы угля на Украине снизились до исторического минимума
Запасы угля на Украине снизились до исторического минимума. Об этом заявил главный диспетчер компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко, передает телеканал «Известия».
Половина общего объёма топлива сосредоточена на двух тепловых электростанциях (ТЭС) — Луганской и Славянской.
По словам Зайченко, в течение минувшей морозной недели энергосистему Украины удалось сбалансировать благодаря увеличению импорта электроэнергии из Белоруссии.
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