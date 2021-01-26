Власти Чехии решили запретить производство пластиковой посуды в стране

Правительство Чехии приняло решение запретить производство и использование в стране пластиковой посуды и одноразовых изделий из пластмассы с 1 июля 2021 года. Об этом сообщил министр охраны окружающей среды Чехии Рихард Брабец в понедельник, 25 января.

По его словам, теперь документ будет направлен в парламент для окончательного утверждения. Также отмечается, что таким образом Прага ответила на инициативу Еврокомиссии, которая призвала членов Евросоюза отказаться от пластика.

В октябре 2020 года власти Великобритании запретили пластиковые трубочки, мешалки для напитков и содержащие пластик ватные палочки на территории Англии.