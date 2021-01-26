В Петербурге умер известный спортивный комментатор Эрнест Серебренников

Известный спортивный комментатор Эрнест Серебренников скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 84 лет в понедельник, 25 января.

В комитете по физической культуре и спорту Петербурга рассказали, что тележурналист ушел из жизни после непродолжительной болезни.

Петербургский футбольный клуб «Зенит» выразил соболезнования родным и близким Серебренникова, отметив, что репортажи и интервью журналиста отличали глубина суждений, а также тонкий психологический подход к собеседнику.

Эрнест Серебренников был автором рубрик и передач «Спорт, спорт, спорт…», «Стадион», «Спортклуб». Кроме того, в 1980 году он работал на трансляциях Олимпийский игр в Москве, Игр доброй воли 1994 года в Санкт-Петербурге и чемпионата мира по хоккею 2000 года.