Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Байден пообещал наряду с обсуждением СНВ-3 поднимать с РФ проблемные вопросы
Экономика
Счетная палата увидела признаки коррупции в проекте дороги в Китай
Мир
Меркель провела телефонный разговор с Байденом
Армия
Истребители МиГ-31БМ будут дежурить на аэродромах в Заполярье
Общество
Продажи табачных изделий в России выросли на треть
Мир
Не менее 5 тыс. бойцов нацгвардии США останутся в Вашингтоне до марта
Интернет
Twitter начал тестировать программу по сбору жалоб о дезинформации
Спорт
Большунов и Вяльбе извинились за поведение россиянина на этапе Кубка мира
Спорт
Магомеда Исмаилова номинировали на звание лучшего бойца 2020 года

Похитителя мальчика во Владимирской области лишат водительских прав

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчину, похитившего осенью 2020 года семилетнего мальчика в деревне Горки Владимирской области, хотят лишить водительских прав. Об этом в понедельник, 25 января, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Ведомство провело проверку, в результате которой было установлено, что у мужчины есть водительское удостоверение, полученное им в 2012 году. Одновременно у него имеется подтвержденный диагноз «шизофрения».

«В этой связи прокурором района в суд направлено исковое заявление о прекращении действия права К. на управление транспортными средствами на период заболевания, прекращении действия водительского удостоверения и обязании сдать его в отдел ГИБДД по Камешковскому району. Иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме. Решение в законную силу не вступило», — значится в сообщении.

Ранее, 28 сентября 2020 года, в поселке Горки Камешковского района пропал школьник. Он вышел из автобуса, на котором возвращался из школы, но дома не появился. Найти мальчика удалось лишь почти два месяца спустя. По подозрению в похищении задержали 24-летнего жителя деревни Макариха, которая находится в том же районе. По версии следствия, он держал ребенка у себя дома. По данным источника «Известий», предполагаемый похититель не бил и не пытал пленника и исправно его кормил. Однако он постоянно говорил с ним на темы, вредные для неокрепшей детской психики.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021