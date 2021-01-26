Похитителя мальчика во Владимирской области лишат водительских прав

Мужчину, похитившего осенью 2020 года семилетнего мальчика в деревне Горки Владимирской области, хотят лишить водительских прав. Об этом в понедельник, 25 января, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Ведомство провело проверку, в результате которой было установлено, что у мужчины есть водительское удостоверение, полученное им в 2012 году. Одновременно у него имеется подтвержденный диагноз «шизофрения».

«В этой связи прокурором района в суд направлено исковое заявление о прекращении действия права К. на управление транспортными средствами на период заболевания, прекращении действия водительского удостоверения и обязании сдать его в отдел ГИБДД по Камешковскому району. Иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме. Решение в законную силу не вступило», — значится в сообщении.

Ранее, 28 сентября 2020 года, в поселке Горки Камешковского района пропал школьник. Он вышел из автобуса, на котором возвращался из школы, но дома не появился. Найти мальчика удалось лишь почти два месяца спустя. По подозрению в похищении задержали 24-летнего жителя деревни Макариха, которая находится в том же районе. По версии следствия, он держал ребенка у себя дома. По данным источника «Известий», предполагаемый похититель не бил и не пытал пленника и исправно его кормил. Однако он постоянно говорил с ним на темы, вредные для неокрепшей детской психики.