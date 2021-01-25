Троих жителей Астрахани будут судить за похищение и избиение девушки

В Астрахани переданы в суд уголовные дела в отношении местных жителей. Трое подельников похитили 18-летнюю девушку и избили ее.

По данным следствия, в августе 2020 года трое местных жителей в возрасте от 17 до 20 лет поместили астраханку в автомобиль на улице Звездной и увезли ее на территорию гаражного кооператива. Обвиняемые били потерпевшую и требовали деньги. Позже нападавшие скрылись, оставив девушку в гаражном кооперативе.

Уголовное дело было возбуждено по статьям «Вымогательство», «Кража» и «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору». В ходе расследования были установлены факты краж у местных жителей, пишет «Астрахань 24».

Материалы уголовного дела в отношении каждого подельника направлены в суд для рассмотрения по существу.