В «Сколково» успешно прошло испытание аэротакси

В «Сколково» успешно испытали аэротакси. В нём установлен двигатель, который стал безопаснее, компактнее и тише. Аэротакси поднимается в воздух по принципу эффекта Вентури, сообщает телеканал «Известия». По расчётам создателей, полёт может стоить в два раза дешевле, чем поездка на такси. Кроме того, в будущем новый транспорт могут использовать не только как такси, но и как воздушную скорую помощь.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.