Эксперт прокомментировал атаки на владельцев каналов в Telegram

Интерес мошенников к Telegram вырос, потому что соцсеть превратилась в выгодный бизнес, рассказал «Известиям» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман 26 января. Правда, в большей степени опасность касается владельцев политических и экономических каналов и в меньшей — всех остальных направлений, добавил специалист.

То, что в Telegram участились попытки кражи популярных каналов, следует из сообщений владельцев ряда таких каналов, опубликованных за последние дни, написал «Коммерсантъ» 25 января. Отмечается, что владельцы Telegram-каналов под предлогом предложений о размещении рекламы от образовательной платформы GeekBrains стали получать вложения с вирусом, который позволяет похитить их учетные записи.

По словам Марка Шермана, появление новых Telegram-каналов и активный рост их аудитории приведет к традиционным проблемам в области кибербезопасности.

«Мы видим большое число корпоративных каналов, которым тоже нужно заботиться о защите от взлома, чтобы не компрометировать персональные данные», — сказал эксперт.

Проще всего вернуть украденные каналы будет владельцам крупных групп, которые у всех на виду, поскольку они могут пожаловаться самому сервису и вернуть себе права на канал, подчеркнул Марк Шерман.

«Анонимам будет восстановить свои права тяжелей, но это довольно условно. Ну и в целом нужно понимать, что мошенники отлично владеют социальной инженерией и очень внимательно относиться к тому, что им предлагают разместить и с кем они общаются», — заключил специалист.

Эксперт советует самые простые правила цифровой гигиены — не открывать незнакомые ссылки, не переходить на непонятные сайты, то есть следовать примитивному протоколу безопасности.

При этом нужно понимать, что мошенники всегда появляются там, где есть деньги и каналы распространения информации среди большого числа людей. Владельцам каналов можно также посоветовать инвестировать в защиту своих платформ от вредоносных программ, то есть подумать о кибербезопасности.