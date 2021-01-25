В КНР заявили о завершении в срок подготовки к Олимпиаде в Пекине

Китай сможет в срок завершить подготовительные работы к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине, несмотря на пандемию. Об этом 25 января заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с главой МОК Томасом Бахом.

По его словам, Китай при поддержке партнеров позаботится, чтобы зимние Игры в Пекине прошли успешно. Олимпиада будет проведена в соответствии с запланированным графиком, добавил Си Цзиньпин.

19 января Цзиньпин проинспектировал подготовку к Пекинским зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2022 года в Пекине. Он пообщался с персоналом, спортсменами и тренерами, отмечает ССТV.

22 января сообщалось, что правительство Японии рассматривает возможность проведения летних Олимпийских игр в Токио без зрителей. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято к концу весны.