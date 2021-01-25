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Экспорт шкурок норки хотят организовать в Удмуртии

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Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил главам районов пройти онлайн-тренинги в Год села. Руководитель Центра поддержки экспорта республики Валерия Антоненко на занятиях рассказывала о том, что такое экспорт, какую продукцию можно экспортировать, как выбрать рынки сбыта и о мерах поддержки.

Главы Юкаменского и Шарканского районов уже заинтересовались вопросом экспорта льноволокна, в Кизнерском — экспортом шкурок норки, отмечает udm-info.ru. В рамках рабочих совещаний министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова начала рассказывать муниципалитетам о комплексном развитии деревень в рамках Года села.

Напомним, на территории Удмуртии некоторые сельские фельдшерско-акушерские пункты, построенные по нацпроекту «Здравоохранение» в 2020 году, начнут принимать пациентов в 2021-м. Так, уже сданы в эксплуатацию объекты в Якшур-Бодьинском, Алнашском, Дебёсском, Шарканском районах.

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