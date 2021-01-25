Дом-интернат для престарелых на Сахалине переедет в новые корпуса в 2022 году

В Шахтерске Сахалинской области продолжается строительство новых зданий дома-интерната для престарелых и инвалидов. Работы планируется завершить в 2022 году.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона, на данный момент готовность объекта составляет 50%. Строители возвели спальный, административно-бытовой, лечебный и учебно-производственный двухэтажные корпуса, а также одноэтажный пищеблок.

Обновленное учреждение сможет принять 50 подопечных вместо 30. Площадь строительства составляет более 12 тыс. кв. м.

«Строящееся здание для дома-интерната в Шахтерске будет отвечать самым современным требованиям, позволит обеспечить высокий уровень безопасности и комфорта для проживающих. При этом емкость учреждения увеличится почти на 70%», — рассказала министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова.

Сейчас здание обшивают фасадом, продолжаются внутренние работы и устройство инженерных сетей. Предполагается, что дом-интернат начнет работу в новых корпусах уже в 2022 году.