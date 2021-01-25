В России наблюдается спад пандемии коронавируса

Вакцина «Спутник V» показала свою эффективность. Как отметил Как отметил Владимир Путин, российский препарат зарегистрирован уже в 13 странах. Между тем ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, сообщает телеканал «Известия». В стране зафиксирован минимум заразившихся с ноября 2020 года. За сутки выявлено 19 290 новых случаев заболевания. В Москве также регулярно снижается число заболевших COVID-19. В городе минимальный суточный прирост с конца сентября. За сутки в столице выявлено 2382 новых случая коронавируса.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.