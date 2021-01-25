Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на юге Сахалина

В Невельском районе Сахалинской области при столкновении двух иномарок погиб человек, еще двое получили травмы. Об этом ИА SakhalinMedia сообщили в УГИБДД.

Авария произошла в воскресенье, 24 января. По предварительным данным, 26-летний водитель Nissan Tiida Latio потерял управление, машину вынесло на встречку, где она врезалась в Toyota Hilux Surf.

В результате аварии пассажир Nissan получил различные травмы, от которых скончался на месте происшествия. Также пострадали сам водитель и второй пассажир иномарки. Об их состоянии не сообщается.

Известно, что водитель Nissan не имел прав на управление автомобилем. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вечером 24 января на трассе в Архангельской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, погибли четыре человека.