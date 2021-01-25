«НьюТек» взыскал с Halliburton 300 млн рублей убытков за аварию на скважине

Суд удовлетворил иск дочерней компании Газпромбанка ООО «НьюТек Сервисез» о взыскании с транснациональной нефтесервисной компании Halliburton 300 млн. рублей компенсации ущерба, причиненного в результате аварии при цементировании нефтегазовой скважины. Об этом свидетельствуют данные картотеки судебных дел Московского городского арбитражного суда.

Решение в пользу НьюТек также вынес Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ.

Согласно данным дела, во время выполнения работ по цементированию скважины по вине Halliburton произошла серьезная авария. В ходе судебного процесса компания пыталась отстоять свою позицию, апеллируя к оговорке об ограничении ответственности, однако суд встал на сторону истца.

Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерин Косарева указала на то, что действия Halliburton не соответствуют уровню и репутации компании.

«Такие споры не являются редкостью, даже крупные компании с именем часто пытаются уйти от ответственности. Проблемой также является то, что в России пока недостаточно развит нефтесервис и при выборе подрядчика на такие работы заказчику приходится опираться на имя и опыт, что не всегда является гарантией успешного сотрудничества», — отмечает эксперт.

Ситуация с «НьюТек» не была первым случаем, когда компания Halliburton становилась виновником аварии. В апреле 2010 года в результате некачественного цементирования скважины компанией произошел взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon. Авария привела к гибели 11 человек и стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории США. На Halliburton были поданы многочисленные иски, в том числе и со стороны энергетической корпорации ВР, владельца затонувшей платформы. Тогда в результате урегулирования спора компания выплатила в пользу заказчика $1,1 млрд.