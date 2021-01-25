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Новую многоэтажку ввели в Нерюнгри для переселенцев из ветхого жилья

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В Нерюнгри (Якутия) ввели в эксплуатацию десятиэтажный дом в микрорайоне Сосновый, предназначенный для переселенцев из ветхого жилья. Заселение дома началось в понедельник, 25 января.

В новостройку переедут 133 человека, ранее проживавших в 58 квартирах, признанных аварийными или ветхими. Общая расселяемая площадь составила 2,95 тыс. кв. м, сообщает ИА SakhaNews.

Как рассказал глава Нерюнгри Леонид Олейник, муниципалитет хотел приурочить заселение дома к юбилею города в ноябре 2020-го, но планы скорректировала пандемия коронавируса. Сдать в эксплуатацию здание удалось перед Новым годом, позже муниципалитет разрешил ввод дома.

«Дом полностью готов к заселению. Жильцы могут завозить свои вещи и жить», — заявил Олейник.

На данный момент квартиры находятся на балансе горадминистрации, идет процедура переоформления договоров соцнайма или мены с собственниками.

После наступления благоприятных погодных условиях планируется заасфальтировать проезды, уложить плитку, установить малые архитектурные формы, озеленить и благоустроить прилегающую территорию.

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