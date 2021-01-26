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Добрый улов: как решают проблему бездомных собак в Красноярске

Сотрудники благотворительной организации передают животных для стерилизации
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сотрудник
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Благотворительная организация «Бездомный пес» по договору с администрацией Красноярска занимается отловом беспризорных собак. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Сотрудник общественной благотворительной организации "Бездомный пёс"
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Отлов производится по заявкам местных жителей. Волонтеры организации стараются действовать так, чтобы не травмировать психику животных
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отлов
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Отловленные животные подлежат стерилизации и чипированию, после чего отпускаются в естественную среду обитания
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сотрудник с собаками
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Сотрудница «Бездомного пса» успокаивает отловленных собак в кузове спецавтомобиля
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собака
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Не все собаки благосклонно принимают намерения волонтеров — многие животные пытаются сбежать от ловцов
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сотрудник с собаками
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Беспризорные щенки обычно доверчиво выходят к людям
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сотрудник и собаки
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Собакам стараются создать максимально комфортные условия при перевозке в ветеринарную клинику
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еда
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Волонтеры «Бездомного пса» подкармливают выпущенных на волю животных в холодную красноярскую зиму
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собаки
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Для отлова используются максимально гуманные методы, без применения ядов и транквилизаторов
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Огромный сачок — главное «оружие» волонтера-собаколова
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