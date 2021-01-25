Банки России увеличат число доступных по биометрии онлайн-операций

Банки в РФ могут увеличить число онлайн-операций по биометрии. Для подтверждения личности будут использовать слепки лица и образцы голоса, сообщает телеканал «Известия». Финансовые эксперты считают, что уровень безопасности повысится, а время проведения операций сократится. При помощи биометрических технологий клиенты банков смогут разблокировать карту, подписывать документы и обновлять свои данные.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.