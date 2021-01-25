Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Правительство направит 2 млрд рублей на строительство спортобъектов в регионах
Общество
Роспотребнадзор не выявил южноафриканскую мутацию COVID-19 в России
Спорт
РУСАДА не будет оспаривать решение CAS о санкциях в отношении РФ
Мир
Небензя прокомментировал переговоры США и Ирана по возврату в СВПД
Спорт
Хабиб Нурмагомедов анонсировал «дебют на большом футболе»
Мир
Небензя выразил надежду на скорую регистрацию ВОЗ российской вакцины
Общество
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами студентам
Общество
В России провели более 99,7 млн тестов на COVID-19
Общество
Научный центр «Вектор» сфотографировал британский штамм COVID-19

Банки России увеличат число доступных по биометрии онлайн-операций

0
Выделить главное
вкл
выкл

Банки в РФ могут увеличить число онлайн-операций по биометрии. Для подтверждения личности будут использовать слепки лица и образцы голоса, сообщает телеканал «Известия». Финансовые эксперты считают, что уровень безопасности повысится, а время проведения операций сократится. При помощи биометрических технологий клиенты банков смогут разблокировать карту, подписывать документы и обновлять свои данные.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021