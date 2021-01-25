С вулкана Ключевской сошла серия лавин

На извергающемся Ключевском вулкане обвалилась кромка кратера. На протяжении 15 минут сошла серия лавин. В краевом управлении МЧС нет информации о погибших или пострадавших, сообщает телеканал «Известия». Ночью Ключевской выбросил пепел на 7,5 км. По данным Института вулканологии и сейсмологии, активная фаза извержения вулкана продолжится почти пять месяцев.

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