Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Небензя выразил надежду на скорую регистрацию ВОЗ российской вакцины
Общество
МВД назвало основные причины запрета иностранцам на въезд в Россию
Мир
Президент Мексики Обрадор заразился коронавирусом
Наука
Россию исключили из экспертной группы по созданию окололунной станции Gateway
Мир
Израиль приостановит авиасообщение с другими странами до конца января
Общество
СК расследует поставку нерабочего программного обеспечения Минфину
Политика
Пушков призвал прекратить попытки понравиться Западу
Мир
Военных РФ на авиабазе Хмеймим начали прививать вакциной «Спутник V»
Общество
Время ремонта в жилых домах предлагают ограничить до трех дней в неделю

Умер звездный стилист Александр Шевчук

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стилист Александр Шевчук, сотрудничавший с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым и другими звездами эстрады, скончался на 55-м году жизни. Об этом 25 января сообщила певица Лайма Вайкуле.

«У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться. Его больше с нами нет», — написала она на своей странице в Instagram.

Причину смерти артистка не уточнила. По некоторым данным, осенью 2020 года Шевчук тяжело болел, пишет РЕН ТВ.

Шевчук работал со многими артистами российской эстрады, среди которых Лариса Долина и Татьяна Овсиенко, а также сотрудничал с популярными телевизионными шоу.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021