Умер звездный стилист Александр Шевчук

Стилист Александр Шевчук, сотрудничавший с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым и другими звездами эстрады, скончался на 55-м году жизни. Об этом 25 января сообщила певица Лайма Вайкуле.

«У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться. Его больше с нами нет», — написала она на своей странице в Instagram.

Причину смерти артистка не уточнила. По некоторым данным, осенью 2020 года Шевчук тяжело болел, пишет РЕН ТВ.

Шевчук работал со многими артистами российской эстрады, среди которых Лариса Долина и Татьяна Овсиенко, а также сотрудничал с популярными телевизионными шоу.