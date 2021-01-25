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Военным РФ в Сирии начали делать прививки от COVID-19

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Военным РФ в Сирии начали делать прививки от COVID-19, передает телеканал «Известия».

Вакцину «Спутник V» доставили на авиабазу Хмеймим. Перед процедурой все проходят медицинский осмотр. Военнослужащие прививаются в добровольном порядке. Тем, кто привился, выдают соответствующие сертификаты.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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