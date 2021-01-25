Военным РФ в Сирии начали делать прививки от COVID-19, передает телеканал «Известия».

Вакцину «Спутник V» доставили на авиабазу Хмеймим. Перед процедурой все проходят медицинский осмотр. Военнослужащие прививаются в добровольном порядке. Тем, кто привился, выдают соответствующие сертификаты.

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