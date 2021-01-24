Мальчик в Саратове погиб из-за обрушения глыбы льда

Причиной гибели 11-летнего мальчика в Заводском районе Саратова стало падение льда не с крыши, а с балкона или проводов. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Днем 23 января два мальчика гуляли возле дома № 33А на Азина. В этот момент на одного ребенка сверху упала глыба льда, травмы оказались смертельными. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), передает ИА «Взгляд-инфо».

«На него упала сосулька с балконов или с проводов. Мы выезжали на место происшествия, оценили ситуацию. Крыша была очищена. Но на балконе висели сосульки. Как мне объяснили, чистить сосульки с балконов — обязанность собственников. Ну, так надо потребовать! Но сосулек везде полно по городу! И тротуары завалены. Это точно не обязанность жильцов!» — написала Загородняя в своем аккаунте в Instagram.