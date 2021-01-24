Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Минздрав РФ оценил уровень заболеваемости COVID-19 среди беременных
Мир
В Дании возобновили строительство «Северного потока – 2»
Мир
Президент Польши выступил за санкции против России и «Газпрома»
Спорт
«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Ливерпуля» в матче Кубка Англии
Мир
Израиль приостановит авиасообщение с другими странами до конца января
Общество
Синоптики зафиксировали в Москве самый теплый день зимы
Мир
За сутки в мире выявили более 577 тыс. случаев заражения коронавирусом
Мир
Военных РФ на авиабазе Хмеймим начали прививать вакциной «Спутник V»
Общество
Максакова тайно вернулась в Россию

Мальчик в Саратове погиб из-за обрушения глыбы льда

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной гибели 11-летнего мальчика в Заводском районе Саратова стало падение льда не с крыши, а с балкона или проводов. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Днем 23 января два мальчика гуляли возле дома № 33А на Азина. В этот момент на одного ребенка сверху упала глыба льда, травмы оказались смертельными. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), передает ИА «Взгляд-инфо».

«На него упала сосулька с балконов или с проводов. Мы выезжали на место происшествия, оценили ситуацию. Крыша была очищена. Но на балконе висели сосульки. Как мне объяснили, чистить сосульки с балконов — обязанность собственников. Ну, так надо потребовать! Но сосулек везде полно по городу! И тротуары завалены. Это точно не обязанность жильцов!» — написала Загородняя в своем аккаунте в Instagram.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021