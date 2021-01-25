Программу льготных кредитов бизнесу могут перезапустить

В российском правительстве обсуждают возобновление программы льготных кредитов бизнесу на поддержание занятости, передает телеканал «Известия».

Эта программа под названием ФОТ 2.0 действовала с июня по ноябрь прошлого года. Предпринимателям выдавали займы по субсидированной государством ставке 2% годовых.

Если предприятие сохранит в течение года 90% своего штата, то весь кредит списывается вместе с процентами.

Если останется не меньше 80% процентов сотрудников, то организации простят половину займа.

За время действия программы 226 тыс. российских компаний получили льготные кредиты для поддержки фонда оплаты труда на общую сумму 400 млрд рублей.

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