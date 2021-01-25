Кондитеры пожаловались на высокую стоимость сахара

Российские кондитеры жалуются на высокую оптовую цену сахара, передает телеканал «Известия».

Из-за этого розничная стоимость сладостей в стране может прибавить от 6 до 30%. Сильно могут подорожать конфеты и торты, в которых доля сахара особенно высока.

По декабрьскому соглашению о стабилизации цен килограмм сахара не может стоить больше 36 рублей оптом и 46 — в розницу.

Ограничение действует только для предприятий торговли, но не для промышленных потребителей.

Кондитерам продукт обходится по цене от 39 до 44 рублей за килограмм — в зависимости от региона.

В январе 2021-го цена на сахар выросла по отношению к тому же месяцу прошлого года на 70%.

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