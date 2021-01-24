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Псковской областной филармонии не хватает средств ремонт

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Здание Псковской областной филармонии нуждается в ремонте. Об этом сообщила директор организации Елизавета Барышникова.

По ее словам, внимания требует не только фасад, но и зона фойе, туалетов учреждения. Все упирается в отсутствие финансирования. Дирекция филармонии предлагала проект по фасадным работам, пытаясь попасть в бюджеты Ганзейских дней. Однако пока получить средства не удалось, передает Псковская лента новостей.

«Я люблю этот зал, но, если его довести до ума, сделать комфортным – это будет замечательно», – подчеркнула Елизавета Барышникова.

Напомним, в Пскове завершается реконструкция усадьбы Беклешева на улице Георгиевской, 4. Уже восстановлен каменный цоколь, выполнен ремонт кирпичной кладки стен, сделаны перекрытия в подвале, проводятся внутренние работы, идет укладка плитки, закончен ремонт сруба, выполнены перекрытия и сделаны полы на 1-м и 2-м этажах, установлено вентиляционное оборудование. Реконструкция объекта проводится в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия».

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