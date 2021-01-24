Россиянин Есипенко обыграл Карлсена на шахматном турнире в Нидерландах

18-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко белыми фигурами выиграл у чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в восьмом туре шахматного супертурнира Tata Steel Masters в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) в воскресенье, 24 января.

«Андрей Есипенко <…> избрал наиболее принципиальное продолжение белыми в варианте Найдорфа сицилианской защиты, а в миттельшпиле провел типовую жертву фигуры на поле b5. Вскоре норвежцу пришлось вернуть материал, однако положение белых было уже подавляющим», — сообщается на сайте Федерации шахмат России.

Отмечается, что после партии Есипенко назвал этот день одним из лучших в своей жизни.

В девятом туре Есипенко сыграет с Алирезой Фируджей, который является лидером в турнирной таблице с активом 5,5 очка. Россиянин находится на третьей строчке с активом в пять очков.

Шахматный турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году.