В Португалии два человека пострадали в результате взрыва
Два человека получили ранения в результате взрыва в здании в португальском муниципалитете Валонгу. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщает агентство Lusa со ссылкой на собственный источник.
На данный момент причины инцидента не уточняются.
Вместе с тем отмечается, что оба пострадавших в тяжелом состоянии и находятся на искусственной вентиляции легких.
По информации сайта The Star, взрыв произошел около 9 часов утра по местному времени (12:00 мск), ранения получили 56-летняя женщина и 24-летний мужчина.