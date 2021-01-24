Субботняя акция против ограничительных мер в Дании закончилась арестами. Всего на шествие в Копенгагене собрались несколько сотен человек. Участники митинга поначалу вели себя достаточно мирно. Люди жгли файеры, несли плакаты и выкрикивали лозунги, передает телеканал «Известия». В какой-то момент полиция попросила участников разойтись. Начались беспорядки, в сотрудников полетели бутылки. Пять человек были арестованы.

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